США выделяют Беларуси более миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Беларусь получит от Соединенных Штатов Америки помощь в размере 1,3 млн долларов на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги будут выделены на нужды здравоохранения, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, в частности, что выделяемые средства помогут подготовить лабораторные системы, активизировать поиск случаев заболевания и эпиднадзор, оказать поддержку техническим экспертам в реагировании и обеспечении готовности, улучшат информирование о рисках и многое другое.

«Эта новая помощь идет в дополнение к десятилетиям инвестиций США в Беларусь, включая только 1,5 миллиона долларов на здравоохранение и более 301 миллиона долларов в общей сумме помощи США за последние 20 лет», — подчеркивается в сообщении Госдепа.

В целом Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) выделили 274 млн на помощь десяткам стран мира в связи с пандемией COVID-19.

По данным на утро 28 марта, которые собраны Университетом Джонса Хопкинса, новым типом коронавируса в мире заражены около 600 тысяч человека. Количество смертельных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 27 тысяч.

На 27 марта в Беларуси было официально подтверждено 94 случая COVID-19, 32 пациента считаются выздоровевшими.