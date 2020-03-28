Россия поможет с вывозом белорусских туристов как «граждан Союзного государства»

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При наличии возможности граждане Беларуси будут допущены на самолеты, вывозящие россиян из третьих стран из-за эпидемии коронавируса, как граждане Союзного государства.


Россия разрешила транзит по своей территории гражданам Беларуси

«Важно помочь тысяче граждан Беларуси, которые находятся сегодня в 47 странах мира», — сообщила пресс-служба посольства РФ со ссылкой на главу диппредставительства Дмитрия Мезенцева.

Такое решение российской стороны посол назвал беспрецедентным.

По его словам, помимо этого Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) будет выдавать разрешения на осуществление нерегулярных рейсов «Белавиа» для обеспечения возвращения белорусов на родину.
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Тэги: Белавиа Беларусь-Россия эвакуация белорусов Союзное государство белорусские туристы Персона: Дмитрий Мезенцев

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