Медики назвали еще один симптом коронавируса

Американские врачи назвали еще один симптом нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.

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Как отмечают специалисты Академии офтальмологии (США), таким признаком может быть конъюнктивит.

Медики исходили из данных китайских коллег, которые диагностировали у части пациентов с коронавирусом воспаление слизистой глаза.н

На 27 марта в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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