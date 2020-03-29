Горит как в кино: пожар на болотах Пинска попал на фото

В сети появились фотографии пожар на пинских болотах. Выглядит как спецэффекты в кино.

По данным спасателей, за уходящую неделю в экосистемах страны произошло более трехсот возгораний.

«Все это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию», — отметили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что на пожаре в дачном доме в Полоцком районе погиб мужчина.