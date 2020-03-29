Ученые выяснили, при какой температуре погибает коронавирус
Коронавирус CoViD-19 остается высокостабильным долгое время при температуре около четырех градусов. Если не проводить дезинфекцию, активность начнет спадать через две недели.
Об этом говорится в исследовании ученых Университета Гонконга, опубликованном на портале
Также специалисты узнали, как долго вирус может жить на разных поверхностях. Оказалось, что на бумаге он не протянул больше трех часов, на одежде и обработанном дереве держался два дня, на стекле ему удалось сохранять активность на протяжении четырех дней, а на пластике — в течение семи.
Как утверждают исследователи, на поверхности медицинских масок вирус SARS-CoV-2 может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.
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