Ученые выяснили, при какой температуре погибает коронавирус

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Коронавирус CoViD-19 остается высокостабильным долгое время при температуре около четырех градусов. Если не проводить дезинфекцию, активность начнет спадать через две недели.

Об этом говорится в исследовании ученых Университета Гонконга, опубликованном на портале MedRxiv. Эксперты подчеркнули, что новый вирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут.

Также специалисты узнали, как долго вирус может жить на разных поверхностях. Оказалось, что на бумаге он не протянул больше трех часов, на одежде и обработанном дереве держался два дня, на стекле ему удалось сохранять активность на протяжении четырех дней, а на пластике — в течение семи.

Как утверждают исследователи, на поверхности медицинских масок вирус SARS-CoV-2 может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Город: Гонконг

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