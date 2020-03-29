Видеофакт. В Орше взлетело на воздух здание котельной

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При помощи подрыва в Орше снесли старое здание котельной открытого акционерного общества «Оршаагропроммаш».

Скриншот видео МЧС

Для того чтобы подорвать котельную под неэксплуатируемое здание заложили 40 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Работы по подготовке подрыва взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» вели почти две недели, сообщает пресс-служба МЧС.

 

 

Предприятие «Оршаагропроммаш» возникло в 1932 году как машино-тракторная мастерская, сейчас оно производит плуги и другое навесное оборудование.
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Тэги: МЧС снос направленный взрыв Город: Орша

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