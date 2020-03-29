О задержании редактора «Ежедневника» уведомлена спецдокладчик ООН по Беларуси

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обратилась к специальному докладчику ООН о ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин и спецдокладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кайе по поводу задержания редактора онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука.

Анаис Марин. Фото belsat.eu

Как сообщает пресс-служба БАЖ, в обращении описана ситуация с задержанием журналиста и угрозами ему в связи с профессиональной деятельностью.

Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин сообщила, что получила письмо с этой информацией и попросила информировать ее о развитии событий.

«В рамках своего мандата дипломат может запросить у властей Беларуси объяснений по ситуации», — отмечает БАЖ.