О задержании редактора «Ежедневника» уведомлена спецдокладчик ООН по Беларуси

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Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обратилась к специальному докладчику ООН о ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин и спецдокладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кайе по поводу задержания редактора онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука.

Анаис Марин. Фото belsat.eu

«Я знаю генерала, который крышует системную коррупцию Минздрава». Опубликовано письмо Сергея Сацука

Как сообщает пресс-служба БАЖ, в обращении описана ситуация с задержанием журналиста и угрозами ему в связи с профессиональной деятельностью.

Специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин сообщила, что получила письмо с этой информацией и попросила информировать ее о развитии событий.

«В рамках своего мандата дипломат может запросить у властей Беларуси объяснений по ситуации», — отмечает БАЖ.
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Тэги: дело Сацука спецдокладчик ООН по Беларуси Персона: Анаис Марин Сергей Сацук Дэвид Кайе

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