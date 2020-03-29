«Народ имеет право знать правду». Партия БНФ обратилась к властям по ситуации с COVID-19

Партия БНФ призвала власти Беларуси предпринять ряд безотлагательных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также поддержке белорусского бизнеса и домашних хозяйств.

Соответствующее обращение принял 28 марта сойм Партии БНФ, сообщает БелаПАН.

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Председатель Партии БНФ Григорий Костусев выразил серьезную озабоченность «действиями и риторикой» властей Беларуси по поводу угрозы эпидемии и провел параллели с событиями более чем тридцатилетней давности:

«Кто помнит действия коммунистических властей после катастрофы на ЧАЭС — не может не заметить сходства подходов наследников тогдашней номенклатуры в нынешней ситуации, их объединяет устремление скрыть от людей правду», — цитирует Костусева пресс-служба партии.

Лидер Партии БНФ отметил, что экономика Беларуси уже сейчас страдает от последствий эпидемии, и призвал Совет министров к неотложным мерам по спасению отечественного бизнеса и белорусских семей.

«Во всем мире, и особенно на нашем континенте, стремительно распространяется новый вирус. Объявлена пандемия, большинство европейских стран применяет беспрецедентные превентивные средства для защиты своих граждан от заболевания. Все страны — соседи Беларуси ввели ограничительные меры, направленные на изоляцию или самоизоляцию граждан, сокращение социальных контактов, отмену большинства массовых мероприятий, — говорится в обращении. — При этом власти страны, вместо предоставления полной и исчерпывающей информации о ситуации с распространением вируса в Беларуси, принятия превентивных карантинных мер и осуществления шагов по поддержке белорусского бизнеса, неудачно и неубедительно стремятся успокоить общественность и просто отвлечь внимание людей от проблем с вирусом и с экономикой».

«Народ Беларуси имеет право и должен знать правду», — считает Партия БНФ.

Сойм партии призывает Совет министров «для предотвращения расширения коронавируса в Беларуси и надлежащего информирования граждан об истинном положении вещей» снять все ограничения на коммуникацию медиков всех уровней с журналистами, обязать их предоставлять журналистам исчерпывающую информацию о ситуации с коронавирусом.

Предлагается также «обеспечить учреждения здравоохранения Беларуси надлежащими средствами защиты персонала, в частности респираторами FFP3; отменить приказ, по которому медики, являющиеся контактами первого уровня, должны продолжать работать на своем рабочем месте».

Кроме того Партия БНФ призывает «объявить карантин в учебных заведениях, прекратить работу развлекательных объектов, начать широкую информационную кампанию по объяснению необходимости выполнения гражданами противоэпидемических мер».

Партия БНФ считает необходимым «запретить проведение всех массовых мероприятий с участием более 30 человек до 10 апреля с возможностью продолжения такого запрета, а также отменить парад 9 мая, а сэкономленные средства направить на поддержку людей, пострадавших во время войны».

Для поддержки белорусского бизнеса и домашних хозяйств белорусов Партия БНФ предлагает ввести на полгода «налоговые и кредитные каникулы» для малого и среднего бизнеса, ИП и физических лиц; объявить мораторий на проверки до конца 2020 года; отменить штрафы и пени за несвоевременную уплату налогов и страховых платежей на шесть месяцев; ввести отсрочку на выплаты в ФСЗН на четыре месяца и рассрочку таких платежей; предоставить банкам возможности для льготного кредитования бизнеса на выплату зарплат.

Партия БНФ призывает также установить отсрочку уплаты подоходного налога с физических лиц за 2019 год, определив крайним сроком уплаты налога 1 октября 2020 года.

Сойм Партии БНФ также обратился с призывом «ко всем белорусам сохранять надлежащую социальную дистанцию и соблюдать рекомендации ВОЗ для ограничения распространения коронавируса, сохранять спокойствие и избегать паники, не распространять непроверенную информацию скандального или сенсационного характера, покупать белорусские товары и по возможности поддерживать белорусский бизнес».