В Беларуси перед вторжением арктического холода вновь обновлены рекорды тепла

Третий день подряд на белорусских метеостанциях обновляются температурные рекорды. 29 марта, перед вторжением арктического воздуха, максимумы дня были перекрыты в 20 городах, включая Гомель и Могилев.

Фото pixabay.com

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , рекорды отмечены во всех областях, кроме Витебской, где в наибольшей степени сказалось влияние холодной воздушной массы.

Теплее всего было в Василевичах, Лельчицах и Октябре — 18,7 градуса выше нуля (обновлены экстремумы соответственно 1977, 1986 и 2007 годов — 17,9, 17 и 16 градусов), а также в Гомеле и Мозыре — 18,6 (16,6 в 2007-м и 18,2 в 1977-м). В Могилеве воздух прогрелся до 16,8 градуса (15,7 в 2007 году). Из 20 побитых рекордов самые старые относятся к 1968 году (в Барановичах — 16,1 против 15,9 градуса, в Бобруйске — 17,9 против 16,5, в Новогрудке — 14,7 против 14,6).

Рекорд дня для всей страны устоял (19,7 градуса в Жлобине 13 лет назад).

Накануне обновились температурные максимумы на 35 метеостанциях всех областей, за день до этого — в трех райцентрах Могилевской области и в одном — Витебской

Всего с начала марта обновлено 129 температурных максимумов и ни одного минимума. Из 29 дней месяца с рекордами было 13 (1-5, 7, 8, 16, 18, 19, 27-29 марта).

29 марта началось существенное похолодание. 30 марта, согласно прогнозу Белгидромета, дневная температура ожидается ниже, чем накануне, примерно на 10 градусов.