23-летний мужчина погиб под Щучином в столкновении «Пежо» и трактора

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Смертельное ДТП случилось утром 30 марта на трассе М6 вблизи Щучина — коммерческий автомобиль «Пежо» врезался в трактор с навесным сельскохозяйственным оборудованием.

Авария произошла примерно в 08:25 на 215-м километре дороги. Транспортные средства двигались в попутном направлении.

Водители «Пежо» и трактора «Беларусь» не пострадали. 23-летний пассажир «Пежо» от полученных травм скончался на месте.

По предварительной информации МВД, 33-летний водитель «Пежо» уснул за рулем.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики и спасатели. В отношении водителя «Пежо» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса.
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Тэги: ДТП Город: Щучин

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