Биржа: на торгах 30 марта евро вырос на четыре копейки, а доллар — на две

Европейская и американская валюты продемонстрировали существенный рост на предпоследних торгах марта.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили со следующими показателями:

евро: + 0,0422 пункта (+1,49%) — 2,8793 белорусского рубля;

доллара: +0,0269 пункта (+1,04%) — 2,6023 белорусского рубля;

российский рубль: -0,0521 пункта (-1,57%) — 3,26 белорусского рубля за 100 российских.

Негативная динамика на валютном рынке Беларуси возобновилась на фоне падения российского рубля из-за снижения мировых цен на нефть. В понедельник утром стоимость нефти снизилась, так как эпидемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Международные фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,62% до 26,66 доллара США за баррель.

Одновременно с этим курс доллара в России на торгах 30 марта впервые за последние семь дней превысил 80 российских рублей.

Нацбанк Беларуси ранее констатировал, что спрос на инвалюту на внутреннем валютном рынке значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. "Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования", — предупредил регулятор.