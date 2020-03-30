Минский аквапарк «Лебяжий» почти на весь апрель закрывается на профилактику

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Столичный аквапарк «Лебяжий» будет закрыт для посещений с 6 по 30 апреля. В комплексе будут проводиться профилактические работы.

Планируется полностью обновить воду во всех бассейнах, частично заменить плиточное покрытие, провести генеральную уборку помещений, перекрасить стены, отремонтировать потолок в водно-термальной зоне и устранить мелкие эксплуатационные дефекты.

Обычно профилактические работы в аквапарке проходят в сентябре, но в этом году решено провести их в апреле, сообщает агентство «Минск-Новости».

Сроки действия абонементов, сертификатов и клубных карт будут продлены.
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Тэги: аквапарк Лебяжий Город: Минск

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