Минский аквапарк «Лебяжий» почти на весь апрель закрывается на профилактику

Столичный аквапарк «Лебяжий» будет закрыт для посещений с 6 по 30 апреля. В комплексе будут проводиться профилактические работы.

Планируется полностью обновить воду во всех бассейнах, частично заменить плиточное покрытие, провести генеральную уборку помещений, перекрасить стены, отремонтировать потолок в водно-термальной зоне и устранить мелкие эксплуатационные дефекты.

Обычно профилактические работы в аквапарке проходят в сентябре, но в этом году решено провести их в апреле, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Сроки действия абонементов, сертификатов и клубных карт будут продлены.