В Литве количество граждан, заболевших COVID-19, приблизилось к пятистам
По официальным данным Министерства здравоохранения Литвы, количество заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, увеличилось и на сегодняшний день составляет 484.
Минздрав ссылается на данные всех лабораторий, которые проводят тесты, пишет
Медики отметили, что уже проведено 9891 исследование.
Ведомство призывает жителей Литвы выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно:
- максимально избегать скопления людей;
- если есть возможность, работать из дома;
- при живом общении соблюдать дистанцию;
- тщательно мыть и дезинфицировать руки;
- протирать поверхности;
- если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.
На 27 марта в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19.
Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.
«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.
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