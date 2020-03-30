В Литве количество граждан, заболевших COVID-19, приблизилось к пятистам

По официальным данным Министерства здравоохранения Литвы, количество заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, увеличилось и на сегодняшний день составляет 484.

Минздрав ссылается на данные всех лабораторий, которые проводят тесты, пишет ru.delfi.lt .

Медики отметили, что уже проведено 9891 исследование.

Ведомство призывает жителей Литвы выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно:

максимально избегать скопления людей;

если есть возможность, работать из дома;

при живом общении соблюдать дистанцию;

тщательно мыть и дезинфицировать руки;

протирать поверхности;

если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

На 27 марта в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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