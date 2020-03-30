Новые данные по COVID-19 в Беларуси — 152 случая

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Министерство здравоохранение Беларуси 30 марта обнародовало новые данные по количеству случаев положительных тестов на COVID-19.

Всего на данный момент зафиксировано 152 таких случая. 47 человек уже выписаны либо ожидают выписки. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, только за минувшие сутки было госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека.

Предыдущие данные Минздрав публиковал в минувшую пятницу, 27 марта. Тогда количество зарегистрированных случаев COVID-19 составляло 94.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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