Новые данные по COVID-19 в Беларуси — 152 случая

Министерство здравоохранение Беларуси 30 марта обнародовало новые данные по количеству случаев положительных тестов на COVID-19.

Всего на данный момент зафиксировано 152 таких случая. 47 человек уже выписаны либо ожидают выписки. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, только за минувшие сутки было госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека.

Предыдущие данные Минздрав публиковал в минувшую пятницу, 27 марта. Тогда количество зарегистрированных случаев COVID-19 составляло 94.