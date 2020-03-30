ЕС выделит 140 млн евро для стран Восточного партнерства на поддержку борьбы с коронавирусом

Кроме того, Еврокомиссия перенаправит средства существующих инструментов на сумму до 700 млн евро, чтобы помочь в смягчении социально-экономического влияния коронавирусного кризиса во всем регионе.

Комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи подчеркнул в пресс-релизе, что сейчас «очень тяжелое время не только для ЕС, но и для стран-партнеров, таких как Беларусь». «Мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить влияние вспышки коронавируса на жизнь и благосостояние людей, — заявил он. — Сформированный сегодня пакет — это ответ как на неотложные нужды систем охраны здоровья, так и на более долгосрочные потребности самых уязвимых слоев общества и малых и средних предприятий, которые являются основой экономик шести стран-партнеров».

Пресс-служба представительства ЕС сообщает, что по просьбе стран — членов Восточного партнерства, в том числе Беларуси, Еврокомиссия будет оказывать помощь «в удовлетворении их насущных потребностей путем поддержки поставок медицинских приборов и личного оборудования, включая вентиляторы, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы».

«Еврокомиссия сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и выделяет 30 млн евро на эти необходимые материалы для совместной закупки и эффективного распределения в системах здравоохранения шести стран-партнеров в ближайшие недели, — подчеркивается в релизе. — Средства также будут использованы для поддержки национальных органов здравоохранения в обучении медицинского и лабораторного персонала и в повышении осведомленности широкой общественности. Эти меры будут дополнительно дополняться продолжающимся сотрудничеством между ЕС, ООН и Белорусским Красным Крестом».

Кроме того, ЕС предоставил более 11,3 млн евро в виде небольших грантов организациям гражданского общества по всему региону. «Эти средства уже используются для удовлетворения насущных потребностей существующего регионального механизма быстрого реагирования, таких как необходимость оказания местным школам помощи в дистанционном обучении, — говорится в сообщении. — К лету в рамках этого пакета мер Еврокомиссия запустит Программу солидарности Восточного партнерства, которая нацелена на поддержку наиболее пострадавших категорий населения через оказание помощи гражданскому обществу и особенно путем выделения субгрантов небольшим местным организациям».

Для поддержки экономики стран Восточного партнерства ЕС планирует начать региональную программу в размере 100 млн евро для малых и средних предприятий, в том числе самозанятых лиц, которая помогала бы им легко получать кредиты и расширять свой бизнес после кризиса.

«Кроме того, в условиях нынешнего кризиса ЕС мобилизовал свой основной инструмент снижения рисков в размере 500 млн евро — Европейский фонд устойчивого развития, — говорится в сообщении. — Эта мера быстро обеспечит необходимую ликвидность и может быть срочно применена партнерскими международными финансовыми институтами для упрощения условий распределения ликвидности в регионе, в том числе посредством оборотного капитала, финансирования торговли или моратория на обслуживание долга».

Евросоюз также готов помогать Беларусь по линии TAIEX — инструмента равноправного сотрудничества, основанного на опыте и передовой практике государств ЕС по оценке схем готовности для реагирования на чрезвычайные ситуации и систем здравоохранения.