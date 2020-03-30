Снайпер сепаратистов убил украинского военного на Донбассе

От снайперской пули погиб боец ВСУ и еще один был ранен при минометном обстреле.

«К сожалению, сегодня Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, в Луганской области в результате обстрела из запрещенных Минскими договоренностями минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил еще один боец. Его доставили в госпиталь.

ВСУ открывали ответный огонь, потери сепаратистов уточняются.