Снайпер сепаратистов убил украинского военного на Донбассе

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От снайперской пули погиб боец ВСУ и еще один был ранен при минометном обстреле.

«К сожалению, сегодня Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, в Луганской области в результате обстрела из запрещенных Минскими договоренностями минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил еще один боец. Его доставили в госпиталь.

ВСУ открывали ответный огонь, потери сепаратистов уточняются.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: ВСУ ООС Украина-Россия ДНР ЛНР война на Донбассе

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