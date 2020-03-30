Нацбанк рекомендовал банкам не повышать ставки по кредитам

Ранее некоторые банки попытались поднять процентные ставки по кредитам.

«В рамках принятия мер, направленных на оказание финансовой поддержки в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов, рекомендуем банкам при осуществлении реструктуризации задолженности по кредитным договорам юридических и физических лиц, в том числе путем предоставления отсрочек (рассрочек), не увеличивать размер процентов за пользование кредитом», — говорится в письме Нацбанка.

Ранее некоторые банки попытались поднять процентные ставки по кредитам. «На этой неделе к нам обратился руководитель предприятия, которому крупный госбанк увеличил ставку по кредиту на 3,5 процентного пункта», — сообщила на прошлой неделе БелаПАН вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

Бизнес-союзы считают, что в кризисное время нужно не увеличивать кредитную и фискальную нагрузку на реальный сектор, а предоставить предприятиям упрощенный доступ к финансовым ресурсам.

«Сегодня как никогда необходимо обеспечить устойчивый поток ликвидности — от банков или от бюджета, при этом не поднимая ставок по кредитам, не включая ковенанты (обязательство совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия, имеющее для обязавшейся стороны юридическую силу. — ред.), не "обрезая" лимиты», — говорится в письме Республиканского союза промышленников и предпринимателей, направленном на прошлой неделе в Минэкономики.

Ранее в марте Нацбанк рекомендовал банкам предоставить отсрочки по кредитам.