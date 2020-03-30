Гомельский юрист добился оформления договоров ЖКХ по-белорусски

Один из создателей гражданской инициативы «Умовы для мовы» («Условия для языка») Игорь Случак потратил семь месяцев, написал 20 заявлений, привлек к ответственности двух человек, чтобы добиться заключения договоров на услуги жилищно-коммунального хозяйства на родном языке.

В октябре 2019 года Минжилкомхоз подготовил изменения в закон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», которые предусматривали возможность потребителям самостоятельно выбирать на каком языке — белорусском или русском — заключать договор. Палата представителей предложения министерства отклонила, и норма о языке не заработала.

«Тогда мы, участники инициативы, всего около 100 человек, стали обращаться в министерство, и оно пошло нам навстречу: обязало все облисполкомы разработать договоры на белорусском языке, разослать их в отделы ЖКХ и составлять их на белорусском языке, если потребитель выскажет такое желание», — сообщил БелаПАН Случак.

Представитель инициативы «Умовы для мовы» Алина Нагорная является собственницей жилья в Рогачевском районе. Она столкнулась с нежеланием коммунальников оформлять договоры на белорусском языке. «Первоначально меня поставили перед условием: или подписывай договоры на русском, или останешься без обслуживания. Но позднее я решила разобраться и добиться перезаключения договоров на родном языке — не только для себя, но и для всех белорусов, которые столкнулись с дискриминацией по языковому признаку», — отметила Нагорная.

В конце 2019 года Случак обратился по этому поводу в Палату представителей и получил ответ, где отмечалось, что «законодательными актами в Беларуси созданы все условия для заключения гражданско-правовых договоров на русском и белорусском языках».

В феврале 2020 года Нагорная снова обратилась к рогачевским коммунальникам с предложением заключить договор на белорусском языке. «Получила отказ за подписью директора КЖРЭУП "Рогачев" Буянова — мол, типовой договор утвержден Совмином на русском языке, делопроизводство ведется на русском», — сказала Нагорная.

Тогда Случак опять обратился в МЖКХ. Министр ответил: «Когда потребитель услуг ЖКХ высказывает желание заключить договор на белорусском языке, никто не препятствует подготовить такой договор и заключить».

В марте Нагорная в очередной раз обратилась к коммунальникам, ссылаясь на ответ министра ЖКХ, и ей опять отказали. Однако 23 марта Гомельский облисполком сообщил Нагорной, что она может прийти в КЖРЭУП «Рогачев» для заключения договора на белорусском языке.

«Семь месяцев, двадцать заявлений — ситуация ненормальная. С таким отношением сталкивается каждый белорусскоязычный человек каждый день. С дискриминацией по языковому признаку надо заканчивать», — заявила Нагорная.

Случак одобряет позицию Министерства ЖКХ, которое, несмотря на решение парламента, утвердило право на белорусский язык в сфере ЖКХ. «Без сотни заявлений в министерство голоса белорусскоязычных не были бы услышаны», — считает автор инициативы. По его словам, два работника коммунального предприятия «Рогачев» привлечены к ответственности за нарушения при составлении ответов на обращения Нагорной.