В Украине будут продавать землю

/ Мир
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Верховная рада проголосовала за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

За законопроект проголосовало 259 народных депутатов. Этот закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, передает УНН.
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Тэги: Украина рынок земли Верховная Рада

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