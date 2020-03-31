В Украине будут продавать землю 31.03.2020 / 09:44 / Мир Просмотров: 829 A- A+ Верховная рада проголосовала за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине. За законопроект проголосовало 259 народных депутатов. Этот закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, передает УНН. Оценка: Средняя: 3 ( голосов: 2 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Украина рынок земли Верховная Рада Другие материалы на эту тему: Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем Зеленский готовится подложить Лукашенко энергетическую свинью? Какую программу предложило новое правительство Украины Команда Зеленского начала турне «Диалог об Украине»