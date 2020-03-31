Евро и доллар падают утром 31 марта

Европейская и американская валюты демонстрируют падение на открытии последних в этом месяце торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

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Так, евро теряет 0,0104 пункта и торгуется на рубеже 2,8689 белорусского рубля, а доллар 0,0081 пункта — 2,5942 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

За три недели, прошедшие после обвала мировых цен на нефть и начала закрытия границ из-за эпидемии коронавируса (с 8 по 29 марта), официальный курс доллара в Беларуси вырос на 15% (с 2,2396 до 2,5754 рубля), с начала года — на 22,4%.

Среди стран бывшего СССР за минувшую неделю Беларусь поднялась с пятого на четвертое место по удорожанию американской валюты к национальной после 8 марта, свидетельствует проведенное БелаПАН сравнение котировок центробанков.