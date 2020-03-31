«Кампания по запугиванию журналистов». «Репортеры без границ» потребовали немедленно освободить Сергея Сацука

Немедленно освободить главного редактора интернет-издания «Ежедневник» Сергея Сацука и снять с него все обвинения призвала базирующаяся во Франции международная организация «Репортеры без границ».

В заявлении выражается протест против проводимой белорусскими властями «кампании запугивания» и отмечается, что журналисту-расследователю угрожает десять лет лишения свободы «за критику стратегии президента против эпидемии COVID-19».

«Этот арест выглядит как предостережение СМИ, которые ставят под вопрос политику белорусских властей в сфере здравоохранения. Мы требуем немедленного освобождения Сергея Сацука и снятия всех обвинения против него. Такая криминализация журналистики в Беларуси создает неприемлемую атмосферу самоцензуры», — отметила глава отдела Восточной Европы и Средней Азии «Репортеров без границ» Жанн Кавелье.

Организация напоминает, что в ее мировом рейтинге свободы прессы за 2019 год Беларусь занимает 153-е место среди 180 стран.

Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

После допроса в ДФР журналиста поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Накануне в редакции прошел обыск. Сотрудники ДФР изъяли документацию.

В настоящее время журналист находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью. Накануне «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.

Комитет госконтроля по-прежнему отказывается от комментариев по делу.