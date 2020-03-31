«Белавиа» вновь объявила о закрытии рейсов

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Национальная авиакомпания «Белавиа» вновь заявила о приостановке рейсов в Россию, Украину и Казахстан.

На такое решение авиаоператор пошел в связи  «в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом»

В частности, как информирует «Белавиа», приостановлено выполнение полетов по следующим маршрутам: в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) по 30 апреля; в пункты Казахстана (Нур-Султан, Алматы) с 31 марта по 14 апреля; во все пункты Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) до 24 апреля.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке, «Белавиа» просит проверять обновления на сайте авиакомпании об отмененных рейсах в связи с эпидемией короновируса (Covid-19):.

Возвратить средства или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно будет до 31 декабря 2020 года.

Ранее «Белавиа» из-за ситуации с коронавирусом полностью или частично отменила рейсы в десятки государств.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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