«Я молю бога, чтобы до Пасхи пик COVID-19 ушел вниз». Лукашенко о коронавирусе

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Александр Лукашенко утверждает, что молится богу по поводу короновируса, вызывающего болезнь COVID-19.


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По его словам, сегодня «не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней».

Он утверждает, ссылаясь на «мои ощущения» и «цифровой анализ заболеваемости», белорусы уже «находятся на пике»: «Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз».

Глава государства добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи, сообщает пресс-служба президента.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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