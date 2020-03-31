«Я молю бога, чтобы до Пасхи пик COVID-19 ушел вниз». Лукашенко о коронавирусе

Александр Лукашенко утверждает, что молится богу по поводу короновируса, вызывающего болезнь COVID-19.

По его словам, сегодня «не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней».

Он утверждает, ссылаясь на «мои ощущения» и «цифровой анализ заболеваемости», белорусы уже «находятся на пике»: «Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз».

Глава государства добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи, сообщает пресс-служба президента.

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