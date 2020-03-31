«А он, бедолага, не выдержал». Лукашенко прокомментировал смерть актера в Витебске

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал факт смерти актера Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Виктора Дашкевича.

75-летний актер скончался в одной из больниц Витебска. У Дашкевича был диагностирован COVID-19.

Виктор Дашкевич в спектакле «Шагал… Шагал». Фото kolastheatre.by

«Мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к пневмонии и прочему еще и этот вирус. Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)... Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?» — сказал Лукашенко, встречаясь 31 марта с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Фрагмент встречи был показан по телеканалу СТВ.

«Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — отметил официальный лидер.

Лукашенко обратил внимание, в нынешней ситуации важно беречь людей пожилого возраста. «Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе — у них букет болезней», — цитирует главу государства «Пул Первого».

Заслуженный артист Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорины Виктор Дашкевич работал в Коласовском театре с 1973 года (с небольшим перерывом).