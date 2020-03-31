КГК возбудил уголовное дело на главреда EJ.by Сергея Сацука за взятку
По мнению следствия, журналист получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.
«Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса "Ежедневник", приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании "Анимед"», —
Материалы уголовного дела передадут в Следственный комитет.
Сацука задержали 25 марта, сейчас он находится в СИЗО № 1.