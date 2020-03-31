Президент Туркменистана запретил говорить о коронавирусе и носить маски

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Cлово «коронавирус» исключили из информационных брошюр, которые Минздрав распространяет в школах, больницах и на предприятиях. Его нельзя использовать и журналистам.


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По информации международной организации «Репортеры без границ» и «Радио Свобода», нарушение этих запретов может закончиться арестом.

«За любые разговоры о короновирусе в стране забирают. В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры спецлюди», — говорится в сообщении.

На фоне запрета на упоминание о коронавирусе в Туркменистане ввели ограничение движения в столицу из регионов и перемещение граждан внутри страны, на дорогах и общественных местах осуществляется замер температуры. Кроме того, в стране закрываются объекты досуга и частные предприятия. Сотрудников госучреждений отправляют в отпуск без содержания.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Туркменистан коронавирус COVID-19 Персона: Гурбангулы Бердымухамедов Город: Ашхабад

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