Президент Туркменистана запретил говорить о коронавирусе и носить маски

Cлово «коронавирус» исключили из информационных брошюр, которые Минздрав распространяет в школах, больницах и на предприятиях. Его нельзя использовать и журналистам.

По информации международной организации «Репортеры без границ» и «Радио Свобода» , нарушение этих запретов может закончиться арестом.

«За любые разговоры о короновирусе в стране забирают. В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры спецлюди», — говорится в сообщении.

На фоне запрета на упоминание о коронавирусе в Туркменистане ввели ограничение движения в столицу из регионов и перемещение граждан внутри страны, на дорогах и общественных местах осуществляется замер температуры. Кроме того, в стране закрываются объекты досуга и частные предприятия. Сотрудников госучреждений отправляют в отпуск без содержания.