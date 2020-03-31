Спасатель оборвал звонок Меркель, посчитав это розыгрышем

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Ангела Меркель из прессы узнала, что спасатели из Бергена-на-Рюгене решили две недели нести вахту на службе и не возвращаться домой, так как их работа важна, а в обычной жизни высок риск заразиться коронавирусом.


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Канцлер Германии решила лично поблагодарить пожарных, однако поднявший трубку спасатель посчитал, что его разыгрывают и повесил трубку, сообщает Welt.

Меркель решила действовать через пресс-службу канцелярии. Чиновники попросили пожарных выслушать канцлера. Та поблагодарила спасателей за то, что они добровольно на две недели отказались от общения с родными, чтобы посвятить время работе и назвала их поступок достойным примера.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: пожарные спасатели коронавирус COVID-19 Персона: Ангела Меркель

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