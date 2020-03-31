«Экономика — прежде всего». В Беларуси не будут приостанавливать работу предприятий

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила об этом узкому кругу журналистов в эфире телеканала «Беларусь 1».

В минувшие выходные бывшая глава Администрации президента по поручению Лукашенко побывала в Витебской области, чтобы выяснить ситуацию в регионе. В Витебск также по поручению Лукашенко выехал министр здравоохранения Владимир Караник.

«Много сейчас различного рода информации, в интернете фейковые вбросы по Витебской области, — сказала Кочанова. — Я вам скажу, абсолютно управляемая ситуация. Врачи работают и понимают, что нужно делать».

Также она заявила, что для закрытия в стране предприятий на фоне проблем из-за распространения в мире коронавируса нет оснований. По словам спикера верхней палаты, равномерное развитие регионов и работа каждого предприятия очень важны, и «экономика — прежде всего».

«Мы прекрасно понимаем: эпидемия пройдет, а с чем останется страна? Поэтому у нас нет такой ситуации сегодня, чтобы надо было закрывать какие-то предприятия. Конечно, в приоритете экономика, работа предприятий», — считает председатель Совета Республики.

По последним данным Минздрава, на 30 марта в стране выявлено 152 случая заражения коронавирусом COVID-19. Утром 31 марта стало известно, что в Витебске умер актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа Виктор Дашкевич, у которого ранее был диагностирован COVID-19.