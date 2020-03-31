За два месяца госдолг Беларуси вырос на 2 млрд рублей

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Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2020 года на 2 млрд рублей, или на 4,5%, и на 1 марта составил 46,8 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.

При этом внешний госдолг на 1 марта составил 16,9 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов, или на 1,6%.

В январе—феврале 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 179,5 млн долларов: 157,2 млн долларов — правительство и банки Российской Федерации; 12,8 млн долларов — Экспортно-импортный банк Китая; 5,4 млн долларов — МБРР; 4,1 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего госдолга в январе—феврале составило 376,2 млн долларов: 196,7 млн — правительство Российской Федерации; 167,7 млн — банки Китая; 11,8 млн — МБРР.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта составил 9,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,3 млрд рублей, или на 3,8%.


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В январе—феврале 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 123,8 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 154,3 млн долларов и 34,1 млн рублей.

По отношению к ВВП на 1 марта госдолг составил 33,1%, в том числе внешний госдолг — 26,6%, внутренний — 6,5%.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Более 85% расходов будут связаны с выплатами в пользу восточных кредиторов. Речь идет о России, Китае и Евразийском фонде стабилизации и развития, отмечает БелаПАН.
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