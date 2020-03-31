У российского врача диагностировали коронавирус через неделю после встречи с Путиным

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У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус.


Фотофакт. Путин пришел в защитном костюме к заразившимся коронавирусом

Проценко написал в «Фейсбуке», что чувствует себя хорошо и думает, что «выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело». 44-летний медик уточнил, что изолировался в собственном кабинете, где есть все условия для дистанционной работы и управления больницей.

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с Проценко.

Общее число инфицированных в России выросло до 2337, зафиксировано 17 смертей пациентов с коронавирусом.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Россия главврач Персона: Денис Проценко Владимир Путин Город: Москва

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