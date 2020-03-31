Минздрав подтвердил первую смерть от коронавируса в Беларуси

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Утром 31 марта в Витебске умер 75-летний актер местного драмтеатра Виктор Дашкевич.


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«Зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении телеграм-канала Минздрава.

За последние сутки число инфицированных возросло до 163. «Выписано 128 человек, в том числе 6 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат», — сообщили в ведомстве.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19 Персона: Виктор Дашкевич Город: Витебск

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