Рубль упал к доллару почти на четверть в первом квартале

Официальный курс доллара к белорусскому рублю вырос на 23,7%, это второе место на территории бывшего СССР.

На 23,71% (с 2,1036 до 2,6023) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в первом квартале 2020 года. Это второй показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 31 марта 2020 года.

Лидером по росту курса доллара за три месяца нынешнего года оказалась Россия — 25,57% (с 61,9057 до 77,7325 рубля). В первой пятерке также Украина — 18,47% (с 23,6862 до 28,0615 гривны), Казахстан — 17,53% (с 381,18 до 448,01 тенге) и Кыргызстан — 16,03% (с 69,6439 до 80,81 сома).

Далее расположились Грузия — 14,53% (с 2,8677 до 3,2845 лари), Молдова — 5,59% (с 17,2093 до 18,1709 лея), Таджикистан — 5,29% (с 9,6872 до 10,20 сомони), Армения — 5,16% (с 479,70 до 504,47 драма). Затем следуют Латвия, Литва, Эстония — 2,53% (с 0,8902 до 0,9127 евро) и Узбекистан — 0,49% (с 9.507,56 до 9.554,22 сума).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

За март доллар в Беларуси подорожал на 16,22% — третье место после Грузии (17,70%) и Казахстана (17,56%). Далее следуют Россия (16,03%), Кыргызстан (15,69%), Украина (14,25%), Армения (5,41%), Таджикистан (5,37%), Молдова (2,25%), Узбекистан (0,29%), Латвия, Литва и Эстония (0,19%). Не изменился курс в Азербайджане и Туркменистане.