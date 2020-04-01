COVID-19 в Беларуси. Независимые профсоюзы призвали ввести мораторий на рассмотрение дел в судах

Независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) призвал председателя Верховного суда Олега Сукало ввести мораторий на рассмотрение дел в судах. Текст обращения к главе ВС опубликован на сайте профсоюза.

Этот шаг, убеждены в профсоюзе, позволит «усилить меры по профилактике распространения COVID-19 среди посетителей судов, судей и сотрудников судебных структур».

Профсоюз РЭП предложил Сукало «рекомендовать судьям по ходатайствам заинтересованных сторон переносить или приостанавливать рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел». Такие меры, как отмечается, уже приняты, например, в Польше и Украине. «Положительное решение по этому обращению будет подтверждением, что судьи заботятся и защищают права и интересы граждан Беларуси», — говорится в обращении.

«Несвоевременное принятие профилактических мер в Испании, Италии привело к катастрофическому, неподъемному для системы здравоохранения уровню заражения и высокой смертности среди населения, — подчеркнули в профсоюзе. — Необходимо принимать незамедлительные и адекватные меры для предотвращения подобного развития событий в Беларуси».

По данным Министерства здравоохранения, на 31 марта в Беларуси зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции COVID-19, выписаны 128 человек.

Утром 31 марта также стало известно о первой в Беларуси смерти пациента, у которого был диагностирован COVID-19. В Витебске умер 75-летний Виктор Дашкевич — актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа, заслуженный артист Республики Беларусь, награжденный медалью Франциска Скорины.

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