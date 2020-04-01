Кочанова о ситуации с COVID-19: принимать экстренные меры необходимости нет

Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что сегодня в Беларуси нет причин принимать экстренные меры.

«Если брать процентное отношение и цифры, которые есть у нас, по заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными болезнями, ведь они сегодня позволяют нам работать, и работать нормально в стране. И экстренных мер принимать, я думаю, пока нет необходимости», — сказала она в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» 31 марта.

«Что касается тех мер, которые приняты уже сегодня, то они принимаются адекватно ситуации, которая складывается в нашей стране, это прежде всего. Но я хочу твердо заверить вас, что эти все меры согласовываются со Всемирной организацией здравоохранения», — подчеркнула Кочанова.

«Спешить не надо, можно ведь было сегодня все закрыть, и дальше что? А как жить, а как жить людям? Людям надо питаться, люди должны работать, люди должны учиться», — сказала спикер СР НС.

Кочанова напомнила о сегодняшнем поручении Александра Лукашенко пригласить делегацию ВОЗ для оценки работы отечественной системы здравоохранения: «Сегодня и президент четко сказал: давайте пригласим в страну еще независимых экспертов ВОЗ, и пусть они нам скажут, правильно мы сегодня работаем в этой ситуации или неправильно. Тем более, я еще раз повторю, что наше Министерство здравоохранения работает в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Это мне сегодня ответственно заявил и тот представитель, который работает в нашей стране».

На 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая заболевания коронавирусом COVID-19, один человек умер. При этом статистику инфицированных ведут сами журналисты на основании косвенных данных Минздрава, который перестал публиковать конкретное число заболевших.

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