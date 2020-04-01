Проектом новой Конституции занимается группа в Администрации президента

Изменения в Конституцию находятся на стадии сбора предложений рабочей группой, сообщила спикер Совета Республики Национального собрания, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова.

«Да, эта работа должна вестись, потому что жизнь меняется, все меняется. И Конституция — это не застывший документ, это Основной закон, где должны быть прописаны основные законы нашей жизни. И поэтому, конечно, создана рабочая группа в Администрации президента, и мы активно участвуем в этой работе», — отметила Кочанова в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» 31 марта.

Скорость работы над поправками в Конституцию она навала «эволюционным путем».

«Вот сейчас как раз таки эта группа аккумулирует те предложения, которые появились. У государственных органов, у республиканских органов управления, у местной власти, у просто наших граждан. Поэтому сейчас пока накапливаются те предложения, которые поступают в эту рабочую группу. Ну а потом будет вестись работа в дальнейшем над структурированием этих предложений, над тем, что можно включать, что нужно — и нужно ли — и когда. То есть пока это вот такой эволюционный путь работы над этим важным, важнейшим законом в нашей стране», — заявила спикер СР НС.

Вопрос внесения изменений в Конституцию обсуждается около двух лет. О том, что концепция изменений в Основной закон еще не разработана, Александр Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту 19 апреля прошлого года.

«Меня все время в СМИ спрашивают, особенно в интернете, подталкивают: ну скажи что-нибудь по Конституции. Ну что, говорить о вариантах каких-то не стоит. Это только варианты, мы еще даже не выработали концепцию изменения этой Конституции, она появится тогда, когда я получу предложения от разных слоев нашего общества», — сказал официальный лидер.

При этом он описал свое видение структуры власти: «Надо наделять властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям, варианты уже отработаны. Тот же КГК, другие министерства и ведомства».

11 марта нынешнего года глава Конституционного суда Петр Миклашевич сообщил узкому кругу журналистов, что в рамках разработки изменений в Основной закон изучены Конституции 50 стран.

«Надо сохранить те положения конституционные, которые показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. Соответственно, внести определенные коррективы в этом направлении. Сейчас на государственном уровне создана более расширенная комиссия из представителей парламента и других органов, ученые привлечены. Они будут наряду с нашими предложениями анализировать и другие предложения. Потом уже будет следующий этап, когда будет предложено всем гражданам нашей страны принять активное участие во внесении предложений по изменению Основного закона страны», — заявил Миклашевич в эфире телеканала СТВ.

Поправки в Основной закон готовит также общественная конституционная комиссия, которую возглавляет бывший спикер Верховного Совета 12-го созыва Мечислав Гриб.

Верховный совет принял Конституцию 15 марта 1994 года, была введена президентская форма правления. Летом того же года прошли первые в истории страны выборы президента, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Впервые изменения в Основной закон были внесены в 1995 году, они касались государственной символики и утвердили русский язык в качестве государственного наравне с белорусским.

По итогам референдума 24 ноября 1996 года, который, как и в первый раз, инициировал Лукашенко, в Конституцию были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми отсчет пятилетнего срока президентства Лукашенко начался заново, а Верховный Cовет был преобразован в двухпалатный парламент — Национальное собрание. Президент получил право назначать шесть судей Конституционного суда и членов ЦИК.