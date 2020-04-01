«Наберитесь смелости и остановите чемпионат». Фанаты «Немана» призвали Базанова поставить первенство на паузу

Активные болельщики гродненского «Немана» призвали главу Белорусской федерации футбола остановить национальный чемпионат.

Как сказано в заявлении фанатов «желто-зеленых», «в связи со сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране мы прекращаем посещение как гостевых, так и домашних матчей нашей команды. Хотим призвать к этому и все движухи».

Фанаты отметили, что это принятое решение далось непросто, так как «тяжело оставлять команду без поддержки, но сейчас все же главное — это здоровье наших граждан».

В своем обращении к главе БФФ Владимиру Базанову и федерации они написали, что надо «наконец-то набраться смелости и остановить чемпионат, как это сделали во всем мире».

На 31 марта в Беларуси подтверждено 163 случая заболевания коронавирусом COVID-19, один человек умер. При этом статистику инфицированных ведут сами журналисты на основании косвенных данных Минздрава, который перестал публиковать конкретное число заболевших.

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