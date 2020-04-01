На Гродненщине проверяют систему территориальной обороны

В Гродненской области проводится проверка системы территориальной обороны.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, Генеральным штабом Вооруженных сил проводится проверка готовности местных исполнительных и распорядительных органов к формированию органов управления и воинских частей территориальных войск Гродненской области и последующему выполнению ими учебно-боевых задач.

31 марта начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба ВС Руслан Косыгин вручил главе облисполкома Владимиру Кравцову пакет с распоряжением на формирование штаба и отдельного стрелкового батальона территориальных войск Островецкого района.

Поверка проходит в соответствии с поставленными главой государства задачами по проверке действенности системы территориальной обороны страны, напоминает оборонное ведомство.