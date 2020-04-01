В Беларуси умер второй человек от COVID-19

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В Беларуси зарегистрирован второй случай смерти от COVID-19.

Иллюстрация pixabay.com

Такие данные первого апреля приводит Минздрав.


В апреле в Беларусь может прибыть миссия экспертов ВОЗ

По официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Как отметили в Минздраве, за последние сутки из больниц выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Касаясь смертельного исхода, в ведомстве отметили, что умер возрастной пациент с «наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией».

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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