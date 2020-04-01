В Беларуси умер второй человек от COVID-19
В Беларуси зарегистрирован второй случай смерти от COVID-19.
Такие данные первого апреля приводит Минздрав.
По официальным данным, в Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
Как отметили в Минздраве, за последние сутки из больниц выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.
Касаясь смертельного исхода, в ведомстве отметили, что умер возрастной пациент с «наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией».
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