В Минске состоится презентация дисков Олега Молчана

6 апреля, накануне дня рождения известного белорусского композитора и музыканта Олега Молчана (11.04.1965 — 26.10.2019), в конгресс-зале «Барселона» минского отеля «Виктория Олимп» состоится презентация его новых дисков.

Поклонникам, друзьям и предстателям СМИ будут представлены CD-альбомы и виниловый диск с песнями Олега Молчана.

Фото Алексея Волкова

Альбом «Ирина Видова и Олег Молчан. На одной волне», изданный «Мелодия-рекордс» и Ray Records

В ноябре 2018 года музыкантами был заключен контракт и началась работа на студии Ray Records. Аранжировки и записи производились в Минске в студии Олега Молчана, а сведение — в Москве. Альбом был закончен незадолго до ухода композитора из жизни и стал его последней творческой работой.

Вот как об этом рассказывает вдова композитора, известная белорусская певица Ирина Видова: «В моем репертуаре песни только Олега Молчана, поэтому, получив контракт, мы сразу приступили к работе. Музыка, голос — всё записывалось в нашей студии Олегом Молчаном, а сведением звука занимался Сергей Логоткин на студии Ray Records. Олег очень ответственно относился к этому проекту, не хотел никого подводить, чтобы не сорвать сроки выхода альбома. В июле прошлого года, когда он уже был госпитализирован в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, приезжал на несколько дней домой, чтобы записать песню «В городе дожди», для которой он сделал новую аранжировку. И какая это аранжировка: ни одной грустной ноты! Олег был невероятным оптимистом по жизни и это слышно в его последней работе.

После смерти Олега я несколько поменяла концепцию альбома. Теперь это уже не мой альбом, а наш, я добавила песню «Талисман», которую исполняю в дуэте с Олегом. На обложке тоже мы вдвоем. Этот альбом — мое посвящение Олегу».

Виниловый диск и двойной CD-альбом «Олег Молчан. Песняры, песни, обработки», выпущенные фирмой «Мелодия».

Предполагалось, что альбом станет подарком маэстро к его юбилею и 50-летию ансамбля «Песняры», которому Олег Молчан отдал более десяти лет жизни, был его первым музыкальным руководителем, но после смерти композитора эти альбомы стали своего рода музыкальным памятником ему.

«Именно музыкальный почерк Олега Молчана определял звучание этого коллектива в 90-е годы. Олег вдохновился идей выпуска такого альбома и активно включился в работу, составил трек-лист, — говорит Ирина Видова. — Частично помог Александр Попроцкий — звукорежиссер, работавший с Олегом Молчаном в «Песнярах», у которого сохранилась редкая запись 1989 г. авторской программы Молчана «Ave sole, альбо Слова Скарыны», с которой композитор и музыкант пришел в «Песняры» и которая ранее не издавалась. В альбом вошли самые известные песни композитора, некоторые в исполнении разных артистов ансамбля. Записи песен Олега Молчана и «Песняров» 90-х были отмастерингованы специалистами фирмы «Мелодии» и зазвучали красиво, объемно.

Специально для пластинки и альбома мы сделали фотосессию в студии Михаила Маруги. Олег сам выбирал дизайн обложек, он знал, как все будет выглядеть, несмотря на прогрессирующее онкологическое заболевание, госпитализацию, продолжал работать. Но вот подержать в руках готовые диск и альбом не успел. Удивительно, что когда уже после смерти Олега я летела из Швейцарии, в Шереметьево мне передали часть тиража».

Презентация дисков будет сопровождаться мини-концертом, в котором примут участие Ирина Видова, солисты ВИА «Песняры» разных лет — Анатолий Кашепаров, Вадим Косенко, Владимир Марусич, вокальная группа «Чистый голос».

Также будет организована выставка фотографий, концертных костюмов, инструментов, рукописных клавиров, нотных и CD-изданий Олега Молчана.

В пресс-конференции примут участие певица Ирина Видова, солисты ВИА «Песняры» разных лет Анатолий Кашепаров и Вадим Косенко, звукорежиссер Александр Попроцкий, а также руководство фирмы «Мелодия» (в режиме видеосвязи).