Путин перестал здороваться за руку 01.04.2020 / 14:07 / Мир Просмотров: 1159 A- A+ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин перестал здороваться за руку. Фото пресс-службы К По его словам, «все сейчас держат социальную дистанцию». Сюжет: COVID-19 Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Дмитрий Песков Владимир Путин Другие материалы на эту тему: Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Новая роль Лукашенко в плохом спектакле Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. ЧП как высшая форма карантина Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий Пандемия COVID-19. При любом раскладе белорусам придется затянуть пояса