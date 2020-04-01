Путин перестал здороваться за руку

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин перестал здороваться за руку.

Фото пресс-службы К

По его словам, «все сейчас держат социальную дистанцию».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Дмитрий Песков Владимир Путин

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