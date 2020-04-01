ВОЗ подчеркнула важность своевременной и достоверной подачи информации о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает важность своевременной и достоверной подачи населению информации об эпидситуации в стране, сообщил БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Батыр Бердыклычев

Он подчеркнул, что это общая рекомендация для всех стран, не только для Беларуси. «Одним из ключевых компонентов борьбы с эпидемией COVID-19 является информированность и вовлеченность населения, здесь нет ничего нового. Очень важно, чтобы это действительно осуществлялось на должном уровне», — сказал Бердыклычев.

Также он отметил заинтересованность организации в более тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси «в плане улучшения качества своевременного информирования населения».

«Мы говорим о важности этого, чтобы население понимало риски и знало, какие меры принимаются. В таких ситуациях это снижает уровень страхов, неправильной интерпретации, недопонимания. И более того, ряд мер борьбы с эпидемией инфекции ожидается именно от населения. Это исполнение тех же рекомендаций по самоизоляции. Если население не будет выполнять их в полном объеме и достаточно строго, справиться с эпидемией будет невозможно. А для того, чтобы строго выполнять рекомендации, информирование — один из важных элементов», — констатировал представитель ВОЗ.

На вопрос, как Всемирная организация здравоохранения расценивает то, что уже несколько дней Минздрав не сообщает общее число выявленных в Беларуси случаев COVID-19, Бердыклычев еще раз заявил: «Это как раз момент, когда мы подчеркиваем важность своевременного информирования, чтобы снизить обеспокоенность населения и улучшить подход к этому вопросу».

По данным Минздрава на 1 апреля, в Беларуси от коронавирусной инфекции умерли два человека. Общее число подтвержденных в стране случаев COVID-19 Минздрав не публикует.