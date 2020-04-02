Глава Минздрава побывал в Витебске и обещал области необходимое содействие

Республика готова оказывать все необходимое содействие Витебской области, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Тест-систем в республике достаточно, мы будем отгружать их по заявкам области по мере необходимости. Также и с защитными средствами, на фабрике “Славянка” для вас зарезервировано 100 тысяч защитных масок. Республика готова оказывать все необходимое содействие», — приводит издание «Витьбичи» слова Караника.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев выразил готовность, чтобы ни от кого не зависеть, организовать на месте изготовление защитных средств для медиков, включая пошив защитных костюмов на швейных предприятиях региона.

Министр изложил алгоритм действий, выработанный в этой ситуации для здравоохранения, чтобы замедлить распространение инфекции.

«Важно сразу отличить симптомы COVID-19 от других респираторных инфекций и еще до получения результатов теста изолировать не только больного, но и членов его семьи. Разработан алгоритм опроса пациента. Если его результат показывает, что это может быть коронавирусная инфекция, пациенту и членам его семьи строго рекомендуется оставаться дома. После этого берется мазок на COVID-19. При его отрицательном результате заболевший продолжает лечение ОРВИ, а членам семьи выдается больничный лист на один день. Если же тест дает положительный результат, все члены семьи автоматически становятся контактами первого уровня и согласно действующей инструкции им продолжается больничный на период противоэпидемиологических мероприятий», — пояснил Караник.

Такой подход, по мнению министра, позволит уменьшить количество потенциальных заразных пациентов по городу и локализовать очаги за пределами медицинских учреждений, при пользовании общественным транспортом и так далее.

Как напоминает БелаПАН, накануне стало известно, что Александр Лукашенко направил главу Минздрава в Витебскую область для анализа ситуации с распространением коронавируса. В минувшие выходные спикер Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению Лукашенко также побывала в Витебской области, чтобы выяснить ситуацию в регионе.

«Много сейчас различного рода информации, в интернете фейковые вбросы по Витебской области. Я вам скажу, абсолютно управляемая ситуация. Врачи работают и понимают, что нужно делать», — заявила Качанова 31 марта.

В Витебске зафиксировано уже два летальных исхода в результате пневмонии у пациентов, у которых был выявлен COVID-19.