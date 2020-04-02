Над Антарктидой восстанавливается озоновый слой

Большинство тревожных изменений в атмосфере Южного полушария фактически остановилось.

На большой высоте ближе к полюсу движутся быстрые воздушные потоки, которые называются высотные струйные течения. В начале столетия истощение озонового слоя привело к смещению этих течений к югу. Вследствие этого произошли изменения в характере осадков и, возможно, в океанских течениях. Затем, через десять лет после подписания Монреальского протокола (соглашение от 1987 года о прекращении производства озоноразрушающих веществ), смещение потоков остановилось.

Используя ряд моделей и компьютерное моделирование, исследователи теперь показали, что эта пауза в движении была вызвана изменениями в озоне. Исследование опубликовано в научном журнале Nature , передает NV.ua .

Иными словами говоря, воздействие Монреальского протокола, по-видимому, приостановило или даже слегка изменило южную миграцию струйного потока. И это хорошие новости. Потому что в Австралии, например, изменения струйных потоков увеличили риск засухи, оттеснив дождь от прибрежных районов.

Тем не менее, есть и обратная сторона медали. Несмотря на то, что сокращение производства ОРВ, безусловно, позволило озону немного восстановиться, уровень выброса углекислого газа продолжает расти и ставит под угрозу весь этот прогресс. В прошлом году антарктическая озоновая дыра достигла своего наименьшего годового пика за всю историю наблюдений с 1982 года, но проблема все еще не решена.