В Минске разработали щитки для медиков, работающих с больными коронавирусом

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Белорусские инженеры придумали, как помочь врачам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами.

Разработчики планируют в течение недели напечатать на 3D-принтерах более 1,5 тыс. специальных многоразовых щитков для больниц Минска и областных центров. Чтобы все получилось, нужна поддержка инициативы другими людьми и бизнесом, сообщили в пресс-службе социального фонда «Добра».


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Материалы для первой партии закупит фонд «Добра» и подписанты Глобального Договора ООН в Беларуси. Неразрешенным до конца остается вопрос, касающийся объема техники для производства средств защиты.

Разработчики готовы бесплатно предоставить модель и сырье всем желающим помочь, у кого есть 3D-принтер или лазерный станок ЧПУ.

Первые такие щитки уже доставлены в некоторые столичные медучреждения и тестируются врачами.

Инициатива обезопасить белорусских медиков принадлежит минскому хакерспейсу, где специалисты занимаются разработкой разных технических проектов.
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Тэги: ПРООН в Беларуси коронавирус COVID-19 врачи Город: Минск

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