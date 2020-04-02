В Минске разработали щитки для медиков, работающих с больными коронавирусом
Белорусские инженеры придумали, как помочь врачам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами.
Разработчики планируют в течение недели напечатать на 3D-принтерах более 1,5 тыс. специальных многоразовых щитков для больниц Минска и областных центров. Чтобы все получилось, нужна поддержка инициативы другими людьми и бизнесом,
Материалы для первой партии закупит фонд «Добра» и подписанты Глобального Договора ООН в Беларуси. Неразрешенным до конца остается вопрос, касающийся объема техники для производства средств защиты.
Разработчики готовы бесплатно предоставить модель и сырье всем желающим помочь, у кого есть 3D-принтер или лазерный станок ЧПУ.
Первые такие щитки уже доставлены в некоторые столичные медучреждения и тестируются врачами.
Инициатива обезопасить белорусских медиков принадлежит минскому хакерспейсу, где специалисты занимаются разработкой разных технических проектов.