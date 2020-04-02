«Остаемся дома». Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины заверил, что к мероприятиям по противодействию коронавирусу привлечено более 20 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии.

«Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями.

Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима". Так вот: коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот — умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти, извините, боком. Осознайте все это!

Мы украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока — остаемся дома», — сказал Зеленский.