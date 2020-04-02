Глава КГК сообщил друзьям о «150 тысячах зараженных» в Беларуси

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов не видит проблемы в том, что Министерство здравоохранения не публикует данные по общему числу граждан, инфицированных коронавирусом.

Во время заседания весенней сессии Палаты представителей 2 апреля журналисты поинтересовались у главы КГК, нет ли у возглавляемого им органа претензий к Минздраву, который не озвучивает реальную обстановку с заражением, что способствует панике.

«Если бы, скажем, Минздрав взял да сказал, что тысяча человек у нас заражено, это что, всех устроит, да? Мне постоянно шлют сообщения друзья и прочие, мол, скажите правду. Я пишу, что у нас 150 тысяч зараженных», — ответил Анфимов, сообщает БелаПАН .

На ремарку о том, что людей пугает отсутствие информации о реальном количестве инфицированных коронавирусом, Анфимов сказал: «Я не знаю, какая информация нужна».

«Перед сегодняшним открытием сессии мы тоже обсуждали эту тему и говорили, что не было такого информационного ажиотажа, когда, скажем, идет эпидемия гриппа простого. Люди не умирают разве от этого? <...> Для чего сегодня этими информационными всплесками, выбросами поднимать и и разжигать эту панику?» — заявил он.

Александр Лукашенко неоднократно называл меры, предпринимаемые в мире по сдерживанию пандемии коронавируса, психозом, а также резко критиковал закрытие странами, в том числе Россией, своих границ. В ходе встречи с главой Совета Республики Натальей Кочановой 31 марта он вновь негативно высказался о самоизоляции людей в своих квартирах и домах: «Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод».