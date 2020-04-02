У депутатов Палаты представителей перед началом сессии проверяли температуру

/ Общество
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2 апреля началась весенняя сессия парламента Беларуси.

На входе в крыло Палаты представителей в здании Дома правительства у всех посетителей, включая журналистов, проверили температуру. Доступ представителям СМИ в Овальный зал и холл перед ним запретили, ограничив их работу присутствием в пресс-центре.

Как рассказал депутат Андрей Савиных, в Палате представителей приняты необходимые меры профилактики, сообщает БелаПАН.

«На каждом этаже у нас есть дезинфицирующие средства. Сегодня все участники сессии были проверены на температуру — в случае повышенной температуры людям рекомендовали отправляться, прежде всего, в медпункт или к врачу», — рассказал Савиных.

Он убежден, что «предпринимаемые меры являются достаточными». «Это позволит нам, с одной стороны, сохранить свою профессиональную деятельность на нужном уровне и при этом предотвратить любое распространение инфекции в стенах Палаты представителей», — отметил депутат.

На вопрос, рассматривалась ли возможность проведения заседания нижней палаты парламента онлайн, депутат ответил: «Нет, такой вопрос не рассматривался, но, я думаю, что для этого и нет никакой серьезной необходимости».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Палата представителей коронавирус COVID-19 Персона: Андрей Савиных

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