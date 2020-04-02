ГАИ проводит в апреле спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции проведут на дорогах Гомельской области специальное профилактическое мероприятие.

Фото УГАИ Гродненской области

Под пристальным вниманием дорожной милиции окажутся мотоциклисты. Акция направлена, как сообщили в региональной ГАИ, на «выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей двухколесных транспортных средств», а также по «предупреждению дорожно-транспортных происшествий с их участием».

По информации инспекторов, в этом году на территории области произошло три ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали три человека.

ГАИ призвала мотоциклистов к «неукоснительному соблюдению правил, а всех остальных водителей к взаимопониманию на дороге, ведь мотоциклисты, такие же участники дорожного движения».

Напомним, согласно статьи 18.19 КоАП, за «управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления», законом предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти до 20 базовых величин. За повторно в течение года нарушение придется выложить от 20 до 50 базовых величин или отправиться под домашний арест.