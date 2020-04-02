Оппозиция призвала граждан продлить «народный карантин» до конца апреля

Белорусские оппозиционные политики и общественные деятели призвали продлить «народный карантин» до конца апреля.

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Первоначально представители оппозиции призывали граждан к «народному карантину» с 23 марта по 5 апреля.

В заявлении, распространенном 2 апреля, отмечается, что Беларусь оказалась в сложном положении «из-за преступного поведения властей». Авторы обращения — поэт Владимир Некляев, кинорежиссер Юрий Хащеватский, а также политики Андрей Санников, Павел Северинец и Николай Статкевич — обвиняют чиновников в сокрытии правды о заболеваемости.

«Мы только входим в самый опасный период эпидемии. Нам всем потребуется мужество, чтобы продолжить самим защищать себя и своих близких при бездействии и даже сопротивлении властей», — говорится в заявлении. По мнению его авторов, продление «народного карантина» до конца апреля поможет, помимо прочего, снизить нагрузку на медиков.

Комментируя БелаПАН заявление, Павел Северинец отметил: «Режим пошел на преступление против народа. Сокрытие информации, которая имеет значение для выживания людей, военные парады, турниры и футбольные матчи в условиях пандемии, бездействие в национальном масштабе — это криминал».

Именно такое поведение, пояснил политик, стало причиной для введения «народного карантина». «Мы призываем людей оставаться дома, требовать дистанционного обучения, отмены массовых мероприятий, собираем информацию, которую скрывает Министерство здравоохранения, помогаем добровольцам и врачам», — сказал Северинец.

По его словам, продление карантина необходимо, так как «мы видим увеличение числа пациентов по экспоненте». «Мировой опыт: карантин в этих условиях может спасти жизни тысяч людей, бездействие на государственном уровне, наоборот, может их убить», — добавил Павел Северинец.

Сегодня Лукашенко заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.

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