В Кремле прокомментировали слова Румаса о цене на нефть в 4 доллара

Беларусь не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по четыре доллара за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского премьера Сергея Румаса.

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«Это вопрос конъюнктуры рыночной. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит, и даже если наступят, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура», — цитирует представителя Кремля ТАСС .

О том, что в апреле Беларусь планирует получить 2 млн тонн российской нефти по четыре доллара за баррель, сообщил 2 апреля журналистам премьер-министр Сергей Румас перед открытием весенней сессии Палаты представителей.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», — сказал Румас.

По его словам, Беларусь ожидает, что поставка российской нефти будет осуществляться без премии. «Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством, — заявил премьер-министр. — Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле, — около четырех долларов за баррель».

Концерн «Белнефтехим» ожидает, что в апреле на белорусские НПЗ поступит не менее 1 млн тонн нефти. «У нас уже наработаны направления. В целом в апреле меньше миллиона не будет», — сообщил ранее БелаПАН пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

По его словам, перед концерном стоит задача довести поставки до 2 млн тонн. В апреле, отметил Тищенко, продолжатся танкерные поставки нефти через порты в Клайпеде и Одессе.

«С российским направлением продолжаем работу, процессы не стоят. Сейчас просто [из-за нерабочей недели в России] подключены другие формы переговоров», — сказал Тищенко.

По его словам, поставки нефти на белорусские НПЗ продолжит группа компаний «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева.

С начала этого года она была практически единственным поставщиком российской нефти в Беларусь, и за первый квартал планировала поставить порядка 1,3 млн тонн нефти. Еще 200 тысяч тонн нефти должны были поставить пять небольших российских компаний, среди которых «УДС нефть».

Компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять нефть в Беларусь без премии. В Минске настаивали на ее отмене из-за удорожания сырья в результате налогового маневра. После долгих переговоров сторонам удалось прийти к соглашению.

24 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что с апреля все российские компании получили возможность поставлять нефть в Беларусь без премии. По его словам, поставщики согласились снизить премию с 11,7 до 4,7 доллара за тонну, но эти 4,7 доллара «российское правительство возьмет на себя».